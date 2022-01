Joe Biden er hverken blitt samlende eller populær

Jonas Stein viser til at Biden har klart å få gjennom en infrastrukturpakke til mer enn 1.000 milliarder dollar (nær 9.000 milliarder kroner).

– Men han måtte splitte helse og infrastruktur for å få planen gjennom. Det største nederlaget er at han ikke har klart å holde demokratene samlet, og at han heller ikke får til det mye omtalte samarbeidet på tvers av partigrensen, sier Stein.

Bare Trump mer upopulær

Alle andre presidenter enn Donald Trump har vært mer populære enn Joe Biden etter ett år ved makta. Blant sine egne, demokratene, er det 51 prosent som er misfornøyd med Biden nå, og kun 43 prosent som sier seg fornøyd.

Biden selv har sagt seg stolt over det som skjer i økonomien.

– Særlig de siste ukene har han kommet på offensiven i fortellingen om sitt første år. Da blir jobbtallene trukket frem. Biden forteller at han har skapt like mange jobber på ett år som Trump gjorde på tre. Likevel ser vi at folk er misfornøyd, sier Sofie Høgestøl.

Normalt et solid førsteår

Statsviter Hilmar Mjelde peker på at Biden har innfridd på massevaksinasjon, økonomisk stimulipakke og infrastruktur.

– Det ville normalt vært et solid førsteår for enhver president. Men Biden blir vurdert på to ting: pandemi og økonomien. Pandemien og inflasjonen forlenger krisetilstanden og skaper misnøye med Biden, sier Mjelde til NTB.

Til høsten kommer mellomvalgene som kan gjøre Bidens vanskelige førsteår til hvetebrødsdagene i hans presidentskap. De gylne månedene da det fortsatt var mulig å få gjort noe.

– Det første året er det store vinduet der en president kan få ting gjort. Da er det energi i prosjektene og lenge til mellomvalgene. Det er det første året du kan få gjennom større prosjekter. Det var da Obama virkelig begynte å jobbe med helse og la grunnlaget for å få til helsereformen sin, sier Sofie Høgestøl.

Mellomvalget nærmer seg

Minst 34 av de 100 setene i Senatet og alle de 435 setene i Representantenes hus er på valg i det amerikanske mellomvalget 8. november.

– I ferske meningsmålinger ser det ut som om demokratene kan få flertall. De ser ut til å få flest stemmer. Men om det er nok til å få rent flertall i begge kamrene er en helt annen sak, sier Jonas Stein.

Sofie Høgestøl viser til at amerikanske presidenter løper stor risiko for å miste flertallet i mellomvalget. Det skjedde både med Obama og med Trump.

– Selv i dag greier de ikke å samle troppene. Hvis demokratene også taper underhuset, blir Biden helt låst. Det betyr at Bidens handlingsrom for å få til ting er ganske lite. Skal han få til større reformer og levere på valgløftene sine, er situasjonen kritisk. Om seks måneder vil den politiske energien i USA igjen bli slukt av mellomvalgene, sier Høgestøl til NTB.

Hilmar Mjelde mener utfallet av mellomvalgene allerede ser klart ut.

– Republikanerne vil vinne tilbake flertallet i Representanthuset i november, og da er det reell fare for at Biden blir stilt for riksrett, selv om det ikke finnes noen saklig grunn for det, sier Mjelde.