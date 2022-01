Dobbeltkrise får oljemilliardene til å fly

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram sitt første forslag til statsbudsjett i november, var han omtrent like optimistisk som forgjengeren fra Høyre. De var begge enige om at økonomien holdt god fart etter gjenåpningen, og at bruken av oljepenger måtte tas ned.

Men så kom både omikron og strømprissjokket og veltet planene. Under en måned etter at Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2022, må de folkevalgte åpne lommeboka på nytt.

Hjelpe folk og bedrifter

Fredag la regjeringen fram forslaget sitt, der det er satt av 20,2 milliarder kroner i støtte til kriserammede bedrifter, kulturliv og kollektivtrafikk. En ny lønnsstøtteordning er en del av pakka.

Selv om store deler av økonomien går veldig godt, må bedrifter og arbeidsfolk som er rammet av smitteverntiltak, få hjelp, påpekte finansministeren.

Han foreslo også å bruke 3,4 milliarder kroner på å øke strømstøtten til husholdningene og dekke opp for at strømprisene er blitt enda høyere enn man trodde for bare noen uker siden. Den nye strømstøtten kommer på toppen av 5,5 milliarder som alt er vedtatt.

I regjeringens forslag blir alt dette dekket inn med oljepenger. Tiltakene som enten er foreslått eller vedtatt de siste ukene, innebærer at uttaket av oljepenger øker med 32,7 milliarder kroner, sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt rett oppunder jul. Noe av pengene får staten imidlertid tilbake senere via inntekter fra Statkraft.

Ferdig til fredag?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet må nå forhandle med SV om krisepakken. Målet er å bli enige om hvordan ordningene skal se ut senest onsdag, slik at de kan behandles første gang fredag. Endelig vedtak blir mandag 24. januar – samtidig med at pengene bevilges.