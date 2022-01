– Oljetørsten i denne regjeringen kjenner ingen grenser.

Naturvernforbundet er svært skuffet over den nye regjeringen.

– Her starter regjeringen å markere klimapolitikken sin på verst tenkelig vis! Dette er gambling på at verden ikke når klimamålene, med sårbar natur og framtidige generasjoner som innsats. Regjeringa må lytte til folket, som vil ha en kraftfull klimapolitikk, og la olja ligge, sier nestleder Pernille Hansen i Naturvernforbund.

Greenpeace-sjef Frode Pleym reagerer sterkt på at Støre-regjeringen fortsetter der Solberg-regjeringen slapp med å overkjøre advarslene fra klimaforskere om at klimaet ikke tåler mer oljeleting.

Organisasjonen er spesielt bekymret for den nordligste lisensen, som ifølge Greenpeace ligger tett inntil den kontroversielle «iskantsonen».

– Støre-regjeringen viser sitt sanne ansikt ved å sette oljeindustriens krav om nye letelisenser over behovet for en rettferdig, grønn omstilling, sier Pleym.

– Gode nyheter

TFO-konsesjonsrundene skjer årlig og innenfor et forhåndsdefinert område. De ble innført i 2003.

– Det er gledelig at selskapene fortsatt har stor tro på at det er mer å finne i områder med kjent geologi og i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det er viktig å påvise disse ressursene slik at ledig kapasitet i allerede etablerte prosessanlegg og rørsystemer kan utnyttes. Da kan selv små funn gi betydelig verdiskaping, sier direktør for lisensforvaltning Kalmar Ildstad i Oljedirektoratet i en pressemelding.

Han legger til at årets tildeling viser at det fortsatt er et stort mangfold blant aktørene med en god blanding av små og mellomstore selskap samt store internasjonale aktører.

Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass betegner tildelingen som gode nyheter.

– Gjennom en aktiv tildeling av arealer bidrar myndighetene til at selskapene kan påvise og utvinne funn som ligger nær utbygd eller planlagt infrastruktur. Den brede interessen fra industrien i denne runden viser at selskapene fortsatt har stor tro på fremtiden og på norsk sokkel, sier Blindheim.

Hun legger til at det også er viktig for å kunne finansiere den grønne omstillingen i næringen og for å nå klimamålene.

– Norsk olje- og gassbransje har satt seg som mål å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050, sier Blindheim.

