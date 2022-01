USA vil kutte utslipp med atomkraft

I tillegg er det en risiko for at avfallet kan komme på avveie og bli brukt i atomvåpen.

Langsiktige problemer

– Et fokus på kortsiktige fordeler kan ikke fjerne de langsiktige problemene ved kjernekraft, mener David Bobzien, som leder arbeidet med energisaker ved kontoret til guvernøren i Nevada.

Myndighetene i Nevada har vendt ryggen til atomkraft etter skrinleggingen av planer om et nytt lager for radioaktivt avfall i Yucca-fjellene. I stedet vil de satse på nye former for energilagring og jordvarmekraftverk.

California skal stenge sitt siste atomkraftverk, Diablo Canyon, i 2025. For deler av miljøbevegelsen vil dette bli en viktig seier. Det var motstanden mot byggingen av Diablo Canyon som førte til dannelsen av miljøorganisasjonen Friends of the Earth i 1969.

Den gang var det delte meninger om atomkraft blant miljøaktivistene – noe det også er i dag. Noen vil bygge flere kjernekraftverk siden klimautslippene fra selve driften er minimale.

Strømprisen

Mange forskere og energieksperter mener også at atomkraft er nødvendig for å kutte utslippene raskt nok.

– Risikoen ved å ikke nå klimamålene er større enn risikoen ved å bruke kjernekraft, sier Jason Bordoff, en av grunnleggerne av et senter for klimaforskning ved Columbia University.

Han tror en forlengelse av driften av Diablo Canyon kan holde strømprisene nede samtidig som utslippene kuttes.

Behovet for utslippskutt kan føre til den første opptrappingen av atomkraften i USA på lang tid. I flere tiår har kjernekraften ligget stabilt på rundt 20 prosent av den totale strømproduksjonen.

Men selv om forkjemperne skulle vinne fram, kan det være tidkrevende å bygge nye atomkraftverk. I Finland ble en ny reaktor startet opp i desember – tolv år senere enn opprinnelig planlagt.

