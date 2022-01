Enighet om oppjustering av strømstøtten

Dermed er det klart at regjeringens forslag til nivå på strømstøtten blir stående.

Det innebærer at strømkundene får dekket 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowatt for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars.

SV har tidligere krevd mer målrettet strømstøtte til sårbare grupper, og dette forhandles det fortsatt om i finanskomiteen på Stortinget.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt fornøyde med at det er flertall for regjeringens oppjustering av strømstøtten. Situasjonen med de ekstraordinært høye strømprisene er kritisk for mange, sier de energi- og miljøpolitiske talspersonene Terje Aasland (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) i en uttalelse.

SV opplyser at det for dem er viktig å hjelpe de som sliter mest med de skyhøye strømregningene.

– Derfor jobber vi med det nå i de videre forhandlingene som pågår i finanskomiteen, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Pinlig

Rødt er ikke imponert over det de tre partiene har kommet til enighet om, og mener regjeringen er bakpå i strømpolitikken.

– De leverer ikke varene. At SV skal være en dørmatte for denne politikken er pinlig, sier Rødts Sofie Marhaug, som er 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Hun påpeker at av den forsterkede pakken på 3,4 milliarder går hele 1,4 milliarder til å ta igjen etterslepet for desember fordi regjeringen trodde prisene skulle være lavere.

– Det er veldig spesielt at SV ikke har klart å bevege regjeringen en tomme når strømpakken nå forsterkes, sier hun.

Flere grep

De viktigste tiltakene i strømpakken, utover direktestøtten på strømregningen, oppsummeres slik av SV og regjeringspartiene:

* Redusert elavgift (2,9 milliarder kroner), økt bostøtte (1,2 milliarder kroner), økt støtte til studenter (96 millioner kroner), økt støtte til kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp (400 millioner kroner), støtte til Enøk-tiltak gjennom Enova (100 millioner kroner), midlertidig tilskudd til veksthusnæringen: 170 millioner kroner.