President Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sa at uttalelser som Bidens kan destabilisere situasjonen ved å gi mindre kjølige hoder i Ukraina uberettigede forhåpninger.

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, viste til britiske militære transportfly med våpenforsendelser til Ukraina de siste dagene.

Grønt lys for våpenforsendelser

Torsdag ga USA også grønt lys til at de baltiske landene kan sende amerikanskproduserte våpen til Ukraina.

Det er uklart hva slags våpen det er snakk om fra Estland, Latvia og Litauen, men de har amerikanskproduserte panservernvåpen i sine arsenaler.

Russland avviser at de har planer om å gå inn i Ukraina, men har i stedet lagt fram en lang liste med krav, blant annet at Ukraina aldri får bli medlem av Nato og at USA ikke må utplassere våpen i tidligere sovjetiske allierte land langs grensa til Russland.

Nato avviser kravene tvert, men har samtidig gjort det klart at Vesten er åpen for videre samtaler om våpenkontroll og tillitsskapende tiltak.

Blinken avviste under et besøk i Kiev onsdag at han vil legge fram en skriftlig respons på Russlands krav når han fredag møter utenriksminister Sergej Lavrov i Genève. Han sa at det i stedet er opp til Russland å vise at Ukrainas og Vestens frykt for en invasjon er uberettiget.

Opptrapping

Imens trappes situasjonen opp dag for dag fra begge sider. Russland har de siste dagene innledet en militærøvelse sammen med Hviterussland som Vesten frykter kan åpne for et angrep på to fronter mot Ukraina.

Russland kunngjorde også at det skal holdes store marineøvelser i Atlanterhavet, Arktis, Stillehavet og Middelhavet i januar og februar.

I tillegg til våpenforsendelser fra Storbritannia og de baltiske landene kunngjør Frankrike at de kan sende styrker til Romania som har en lang grense til Ukraina.

(©NTB)