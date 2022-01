USA beordrer familien til ansatte ved ambassaden i Kiev til å reise hjem fra Ukraina, samtidig som President Joe Biden overveier å sende flere tusen amerikanske soldater, tillegg til krigsskip og fly til NATO-allierte i Baltikum og Øst-Europa, går det frem av internasjonale medier mandag.

Det har de siste dagene kommet meldinger om at USA forbereder evakuering av sine borgere fra Ukraina. Pr nå har ansatte som ikke regnes som avgjørende for driften av ambassaden fått beskjed om at det kan forlate landet.

– Skulle situasjonen forverres, kan amerikanske borgere forvente at det vil bli evakuering i regi av amerikanske myndigheter, sier en talsperson som ikke vil navngis, ifølge Reuters.

– I øyeblikket er det mulig å fly ut med vanlige rutefly, sier han.

Det har videre fremkommet i løpet av helgen at Storbritannia mener de har informasjon om at Russland forsøker å få på plass en prorussisk leder i Ukraina.

– Vi har informasjon som indikerer at den russiske regjeringen er ute etter å innsette en prorussisk leder i Kiev. Samtidig som landet vurderer om det skal invadere og okkupere Ukraina, heter det i en pressemelding fra det britiske utenriksdepartementet.

Russland ber Storbritannia slutte å spre feilinformasjon, skriver internasjonale medier.

Det har videre kommet frem at USA den seneste tiden har holdt samtaler med blant annet Qatar, og andre store gasseksportører, for å planlegge beredskapstiltak i tilfelle en russisk invasjon av Ukraina forstyrrer gassforsyningen til Europa, skriver Financial Times.

(TDN Direkt)