Det ligger ikke an til at spørsmålene blir besvart før Taliban-møtene i Oslo er ferdig.

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at spørsmålene vil bli besvart innen fristen, som er neste mandag.

Spørsmålene handler blant annet om kostnaden for å invitere Taliban til møter i Norge og om noen partier på Stortinget er blitt informert om møtene i forkant.

Frp-leder Sylvi Listhaug har forfattet to av spørsmålene. Det ene går på kostnaden, mens det andre er et spørsmål om hvorfor ikke den utvidede utenriks- og forsvarskomité på Stortinget ble informert om møtet i forkant og når regjeringen besluttet at møtet skulle finne sted.

Støre svarte i New York

Statsminister Jonas Gahr Støre måtte svare for Taliban-forhandlingene da han søndag ankom New York i forbindelse med at Norge i januar har formannskapet i FNs sikkerhetsråd.

– Jeg skjønner at mange reagerer når de ser Taliban i Norge. Det er en bevegelse som har stått for terrorhandlinger. Det er en bevegelse som har tatt over Afghanistan. De har verdier som ligger langt fra våre, sa Støre til TV 2.

Han understreker at Norge legger til rette for et møte hvor Taliban møter afghanske sivile, før de møter USA, EU, FN og norske diplomater.

– Det mener jeg er riktig å gjøre akkurat nå, fortsatte Støre.

Mandag skal han blant annet møte FNs generalsekretær António Guterres, og han skal også møte Equinor i forbindelse med selskapets havvindutbygging.

(NTB)