USA truer Russland med massive sanksjoner

– Om Russland beslutter å bruke naturgass og olje som våpen i striden, ville ikke det være uten konsekvenser for russisk økonomi, sa han.

Selv om EU er avhengig av Russland for 40 prosent av naturgassen, er gasseksporten av enorm betydning for Russlands nasjonalbudsjett.

– Det er snakk om gjensidig avhengighet, sa tjenestemannen.

Søker alternative energikilder

USA og Europa har de siste ukene sjekket alternative energikilder rundt om i verden i tilfelle Russland struper gasseksporten og det oppstår gassmangel midt i krisen med høye priser som allerede råder.

I forrige uke var for eksempel utsendinger fra USA i Qatar for å drøfte muligheten for økte gassleveranser til EU.

En tjenestemann sa at lagrene for naturgass de siste ukene er blitt fylt opp, og at målet er at en stans i den russiske gassen kan erstattes i løpet av dager, ikke måneder.

Russland har flere ganger avvist frykten for at gasskranene blir stengt dersom Vesten innfører sanksjoner.

Finanssanksjoner

I tillegg til eksportrestriksjoner har USA også vurdert tiltak i finanssektoren, blant annet å kutte Russland ut fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT.

Det ville være til enorm skade for russisk økonomi, både straks og på lang sikt, siden det ville utelukke Russland fra de fleste internasjonale finanstransaksjoner, inkludert inntekten fra olje- og gasseksport, som utgjør over 40 prosent av landets nasjonalinntekt.

Russland har sagt at det ville være en krigserklæring, og vestlige land er også skeptiske fordi det ville skade dem selv sterkt.

USA kan også blokkere Russland fra tilgangen på amerikanske dollar, som fortsatt dominerer finanstransaksjoner over hele verden, og vurderer personlige sanksjoner mot maktpersoner i Russland.

