Store coronalettelser på trappene neste uke

Etter det NTB forstår, venter regjeringen nå på de siste faglige innspillene fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertgruppen som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. En beslutning vil så bli tatt i regjering neste uke.

Det tas forbehold om at det faglige grunnlaget må vurderes grundig. Men etter at FHI la fram sin nye risikovurdering onsdag, regnes det som overveiende sannsynlig at det vil være rom for større lettelser i smittevernrestriksjonene, får NTB opplyst.

– Vi har sagt at i starten på neste uke vil vi gjøre en vurdering på den samlede tiltakspakken. Vi ser at vi tåler mer smitte nå. Så alle kan forberede seg på det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo er også på banen onsdag og ber regjeringen om å åpne samfunnet igjen.

– Det er veldig viktig å si at folkehelse handler om så mye mer enn fravær av sykdom. Nå er det på tide å våge å ta livene våre tilbake. Veldig mange lever mye strengere enn de må. Folk trenger å leve og møtes og være sammen, sier han til VG.

Johansen mener at belastningen folk opplever nå, først og fremst handler om tiltakene, og ikke om smitte.

