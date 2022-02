Historisk partimåling for Rødt – fjerde størst i landet

Rødt går opp 1,9 prosentpoeng og får en oppslutning på hele 9,5 prosent i målingen, som er utført av Nortstat på vegne av Vårt Land.

– At et parti så langt ut på venstre fløy er største opposisjonsparti til venstre for Ap, har vi aldri sett før, sier valgforsker Bernt Aardal.

Rødt dobler dermed oppslutningen fra høstens valg, og dersom dette hadde vært valgresultatet, ville partiet økt antallet stortingsrepresentanter fra 8 til 18.

Moxnes mener Rødts solide økning kan tilskrives partiets standpunkt når det kommer til strømsituasjonen i Norge.

– Rødt går i spissen for en makspris på strøm, slik at prisen på norsk vannkraft til folk og næringsliv i Norge ikke bestemmes av den europeiske kraftsituasjonen. Skal det bli vanlige folks tur, trengs det en sterk kraft til venstre, og stadig flere ser at den kraften er Rødt, sier Moxnes til NTB.

På målingen faller både Ap (-1,9) og Sp (-1,3) til henholdsvis 20,8 og 8,8 prosent. Høyre fosser på sin side fram med 3,8 prosentpoeng til 27,1 prosent og er landets soleklart største parti i denne målingen.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger (med endringer fra forrige måling i november i parentes): Frp 11,2 (+0,2), SV 8,5 (-0,8), Venstre 3,7 (-1,6), MDG 3,5 (-0,2), KrF 3,1 (-0,5), Andre 3,8 (+0,3). Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,4 prosentpoeng.

NTB