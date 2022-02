Tallknuserne i Poll of polls har nå regnet ut et gjennomsnitt av totalt åtte meningsmålinger i januar. Og tendensen er klar: Mens de to regjeringspartiene fortsetter å falle, peker pilene oppover for både Høyre og Rødt.

Senterpartiet får en oppslutning på 9,7 prosent i snittmålingen, ned 1,1 prosentpoeng fra desember.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og hans parti faller dermed under 10 prosent for første gang siden juli 2018, og man må tilbake til januar 2017 for å finne et nivå som er svakere.

Arbeiderpartiet faller til 21,9 prosent, også dette ned 1,1 prosentpoeng fra desember.

De to partiene har falt hver måned siden regjeringsskiftet i oktober i fjor.

Et valgresultat i tråd med januarsnittet ville gitt dem 58 mandater i Stortinget, 18 færre enn de fikk i valget.

Mister flertallet

Støre-regjeringens foretrukne forhandlingspartner, SV, har samtidig en oppslutning på 9,2 prosent.

Det er 1,6 prosentpoeng høyere enn valgresultatet, men et fall på 0,3 prosentpoeng fra desember.

Men flertallet glipper.

Ap, Sp og SV har i dag flertall med 89 mandater i Stortinget, men et resultat i tråd med januarsnittet ville ha gitt dem 75 mandater og dermed en manko på ti mandater for flertall. Det betyr at Rødt kommer på vippen.

Ny rekord for Rødt

Rødt fortsetter oppturen i snittmålingen med en oppslutning på 6,9 prosent. Det er det høyeste månedssnittet for Rødt noensinne. Partileder Bjørnar Moxnes trekker fram strømkrisen som en del av forklaringen.

– Stadig flere ser at Rødt tar tak i problemene de møter, mens andre partier ikke leverer, sier han.

– Vanlige folk rammes av høye strømpriser og et svekket velferdstilbud der de bor. Det er klart mange reagerer. Folk ser at det trengs en sterk kraft til venstre som gir retning og kraft der regjeringen svikter.

Et valgresultat i tråd med januarsnittet hadde gitt Rødt 12 mandater i Stortinget.

I tillegg går MDG frem 0,6 prosentpoeng fra desember til 4,0 prosent, og tangerer dermed sperregrensen, men kommer akkurat ikke over. Et valg i tråd med januarsnittet hadde gitt MDG tre mandater i Stortinget.

Høyre går frem

Men januarsnittet vitner også om at velgere rømmer over til høyresiden.

Høyre får en oppslutning på 25,3 prosent, opp 1,2 prosentpoeng fra desember. Høyre er dermed største parti.

FrP får 11,9 prosent, opp 0,2 fra desember.

KrF får 3,3 prosent, opp 0,1 fra desember.

Venstre faller derimot til 4,3 prosent, ned 0,7 fra desember.

Ifølge Poll of polls viser bakgrunnstall fra målingene at Senterpartiet har tapt mange velgere til Høyre og FrP etter valget. Men partiet taper også til Rødt.

(NTB)