Flertall i meningsmåling for å splitte Viken

Bare 27 prosent er imot, melder NRK.

Undersøkelsen er foretatt blant 3.000 Viken-innbyggere av Norstat på oppdrag fra NRK og Amedia.

Størst Viken-motstand i gamle Østfold

I storbyregionen Nedre Glomma – som består av kommunene Fredrikstad og Sarpsborg – svarer hele 74 prosent at de ønsker å oppløse fylket.

I Østfold totalt er det 66 prosent som er for oppløsning, mens i Akershus og Buskerud vil litt over halvparten splitte opp storfylket. Lavest entusiasme er det i Asker og Bærum, der bare 35 prosent ønsker å kvitte seg med Viken.

Har skapt splid i Arbeiderpartiet

Fylkestinget i Viken skal behandle søknaden om oppløsning 24. februar, men allerede på lørdag kan saken i praksis bli avgjort. Da skal Arbeiderpartiet i Viken møtes for å stemme over om de vil splitte Viken.

Saken har skapt stor uenighet mellom Østfold, Buskerud og Akershus Arbeiderparti, etter at styret i sistnevnte fylkeslag gikk inn for å bevare Viken. Det til tross for at regjeringsplattformen mellom Ap og Sp er tydelig på at de gamle fylkene skal gjenopprettes.

Tirsdag skal styret i Akershus Arbeiderparti på nytt møtes for å diskutere sitt nei til oppløsning av Viken.

Unge vil splitte Innlandet

I NRKs meningsmåling svarer 50 prosent at de vil beholde Innlandet fylke, bestående av Hedmark og Oppland, mens 44 prosent vil splitte.

Engasjementet for å splitte fylket er størst blant unge under 30 år. Der svarer to av tre at de ønsker seg tilbake til de gamle fylkene.

(©NTB)