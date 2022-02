EU vil «grønnmerke» gass og atomkraft

Onsdag la kommisjonen fram sitt forslag til en såkalt taksonomi – et klassifiseringssystem som skal fremme grønne investeringer. Den er en del av strategien for å nå målet om klimanøytralitet innen 2050.

– Vi må bruke alle tilgjengelige verktøy for å nå det målet, og da må vi også ha med privat sektor. Taksonomien er en del av dette, sa EUs finanskommissær Mairead McGuinness da hun la fram taksonomien.

Forslaget legger opp til at investeringer i nye gasskraftverk før 2030 kan klassifiseres som bærekraftige dersom de samlede utslippene er på mindre enn 270 gram CO2 per kilowattime.

Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU, og det har derfor vært viktig for norsk olje- og gassindustri at gass blir regnet som bærekraftig i det nye klassifiseringssystemet.

For atomkraftverk er kravet at de følger de nyeste teknologiske standardene og at det foreligger godkjente planer for å være i gang med håndtering av atomavfall innen 2050.

Det har vært heftig debatt blant EU-landene om hvorvidt gass og kjernekraft kan regnes som bærekraftige. Tysklands miljøvernminister Steffi Lemke er blant dem som har vært kritisk til å inkludere disse energiformene.

– Til sjuende og sist vil denne saken avgjøre om taksonomien blir en suksess eller et nederlag, sa hun nylig.

(NTB)