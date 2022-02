– Frp er kritisk til ansettelsen av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier partileder Sylvi Listhaug.

– Det har vært mange hendelser som har blitt kjent i løpet av prosessen med middager, kameraderi og andre forhold som gjør at det er store grunner til å stille spørsmål ved prosessen i forkant av ansettelsen, sier Listhaug.

Partikollega Carl I. Hagen vil ta prosessen som førte til ansettelsen av Stoltenberg opp i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det er uryddig dersom regjeringen har anmodet både den tidligere Arbeiderparti-statsministeren Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Backe om å søke. Stortinget må få svar på om regjeringen har lagt positiv vekt på hans partipolitiske karriere som finansminister, næringsminister og statsminister eller om det ikke er tillagt vekt, sier Hagen.

NTB