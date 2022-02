– I Stoltenberg finner vi alle disse egenskapene, sier Vedum.

Jens Stoltenberg er samlet sett den best kvalifiserte til sentralbankjobben, sier finansminister Vedum.

– Jeg er glad for at jeg kan presentere Jens Stoltenberg som Norges nye sentralbanksjef. Det enkleste for meg hadde helt sikkert vært å velge noen andre, men jeg har vært opptatt av en ting: Å velge den som samlet sett er best kvalifisert til å fylle rollen som ny sentralbanksjef for Norge, sa finansministeren på en pressekonferanse om ansettelsen.

– Etter en grundig prosess har jeg landet på at det er Jens. Sentralbanksjefen er øverste leder for en kompleks virksomhet med mange flinke fagfolk. Stoltenberg har lang erfaring med å jobbe sammen med flinke folk og er selv en dyktig økonom, sa Vedum videre.

– Han har vært sentral i utformingen av viktige deler av norsk økonomisk politikk.

Kari Elisabeth Kaski

Utnevnelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef er ikke den klokeste, mener SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Dette er ikke den klokeste utnevnelsen, noe uroen rundt kandidaturet og spørsmålet om uavhengigheten til sentralbanken i seg selv vitner om. Med den særlige uavhengigheten som er gitt til sentralbanken, ville ikke vi ansatt en tidligere statsminister, sier hun i en uttalelse til NTB.

– Jeg er også redd for at bråket rundt ansettelsen og nettopp uavhengighetsspørsmålet vil komme i veien for den viktige oppgaven som skal gjøres, sier hun.

Hun sier hun tar ansettelsen til etterretning og ønsker samtidig Stoltenberg lykke til med jobben.

– Det viktigste framover er at sentralbanksjefen forstår kompleksiteten i finansmarked og pengevesen, klimarisiko og behovet for at pengepolitikken fornyes i tråd med vår tids utfordringer, sier hun.

Peggy Hessen Følsvik



LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg har det som trengs for å bli en god sentralbanksjef.

– Jeg vil først få gratulere Jens Stoltenberg med jobben som sentralbanksjef. Han har alle forutsetninger for å lede Norges Bank på en god måte i en tid med stor usikkerhet globalt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Stoltenberg ble i statsråd fredag utnevnt til ny sjef for Norges Bank.

– Norge skiller seg fra mange andre land ved at den norske modellen legger grunnlaget for høy sysselsetting, jevn fordeling og en godt utbygd velferdsstat. Det er viktig at sentralbanksjefen forstår pengepolitikkens bidrag til dette, sier Følsvik.

Sylvi Listhaug

Fremskrittspartiet vil ta initiativ til å granske prosessen som førte til ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

Frp er kritisk til ansettelsen av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier partileder Sylvi Listhaug.

Hun sier til NTB at det har være mye kameraderi, middager og andre ting som har blitt kjent i denne prosessen, som gjør at det er behov for å granske den.

Listhaug sier hun ikke er overrasket over at det ble Stoltenberg som ble valgt som ny sentralbanksjef.

– Vi vet fra tidligere at Arbeiderpartiet er opptatt av å plassere egne folk rundt omkring i samfunnet. Det trodde vi var en tradisjon som var tilbakelagt i 2022, men det er det tydeligvis ikke.

– Vi får bare konkludere med at det kameraderiet som er i det partiet, lever videre, sier Listhaug til NTB.

Sveinung Rotevatn

Å oppnevne Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef er både uklokt og oppsiktsvekkende, mener Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

– Vi har ingen tradisjon i Norge for å utnevne partipolitikere til sentralbanksjef. Det skal være en uavhengig embetsstilling. Nå velger man likevel å velge Jens Stoltenberg til tross for at flertallet på Stortinget er bekymret, sier Rotevatn til NTB.

– Det burde ikke regjeringen ha gjort, mener han.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet at de vil følge opp utnevnelsen grundig. Der vil Rotevatn få svar på hvem som har snakket med hvem, og når, i forkant av og i løpet av ansettelsesprosessen.

Une Bastholm

MDG-leder Une Bastholm håper at Jens Stoltenberg som sentralbanksjef vil bruke oljefondet til å fremme grønne investeringer.

– Vi har vært kritiske til utnevnelsen av Stoltenberg fordi han har tette bånd til statsministeren og hans parti. Men nå er han utnevnt, og da vil jeg si lykke til, og at vi har høye forventninger til hvordan han fyller den rollen, sier Une Bastholm til NTB etter utnevnelsen fredag.

Hun sier at hun håper Stoltenberg blir en visjonær sentralbanksjef som sørger for at utviklingen i norsk økonomi fremmer demokrati, er sosial og bidrar til grønn omstilling.

– Ikke minst håper vi at han som styreleder for oljefondet kan ta ordentlig grep om hvordan vi bruker de investeringene til å fremme det grønne skiftet globalt, sier Bastholm.

Tina Bru

Jens Stoltenberg gratuleres av Høyres Tina Bru, som mener han utvilsomt er kvalifisert til jobben som ny sentralbanksjef. Høyre tar valget til etterretning, sier hun.

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med jobben som ny sjef i Norges Bank. Det er ingen tvil om at han er kvalifisert for stillingen med sin lange og brede erfaring fra krevende lederjobber i Norge og internasjonalt. Det er regjeringens privilegium å utnevne sentralbanksjef, og Høyre tar valget til etterretning, sier Bru i en pressemelding.

Utnevnelsen av Stoltenberg kommer til å følges opp med grundige og gjennomtenkte spørsmål, supplerer Peter Frølich, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Ikke fordi vi legger til grunn at det har skjedd noe feil, men fordi det er viktig å kontrollere dette, særlig når utnevnelsen er så omdiskutert.

NTB