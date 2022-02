Sp mindre enn SV og Rødt på ny måling

Begge regjeringspartiene mister oppslutning, viser målingen som er gjort av Norfakta for de to avisene.

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) ender på 23,4 prosent og 7,2 prosent og går tilbake henholdsvis 0,9 og 2,7 prosentpoeng. Aldri før har en regjeringen mistet like mye oppslutning som Støre-regjeringen har gjort siden de tiltrådte 14. oktober 2021.

Sp synker mest, og partiet får det dårligste resultatet målt for partiet på fem år. Siden valget i september 2021 har Sp sunket med 6,3 prosent.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) mener rekordhøye strømpriser er årsaken til det store fallet, og sier til Klassekampen at målingen viser sviktende tillit. Han mener at partiet må bli mer vitalt.

– Å finne tilbake til en god form. Vi kan klare det, det handler om debatt og politikkutvikling og å dekke folk sine behov, forklarer Lundteigen.

På målingen er Høyre Norges største parti med 25,8 prosent oppslutning, opp 0,9 prosentpoeng fra forrige måling. FrP går også frem med 1,3 prosentpoeng til 12,2 prosent.

De rødgrønne partiene på Stortinget får 88 mandater, mens de borgerlige får 81.

De øvrige partienes oppslutning endte slik på målingen (endring fra forrige måling i parentes): SV 8,5 (0,1), Rødt 8,4 (1,3), Venstre 5 (0,6), KrF 3,7, MDG 2,5 (-1), Andre 3,3 (+0,4).

Feilmarginen i målingen er mellom 2,6 og 1,1 prosentpoeng.

(NTB)