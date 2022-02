Iran krever garantier fra USA

Fredag ble det kjent at USAs utenriksminister Antony Blinken signerte flere unntak i sanksjonene mot Iran, relatert til landets kjernekraftsprogram.

Ifølge Bloomberg uttaler Iran at de fortsatt trenger garantier fra USA, og beskriver samtidig unntakene i sanksjonene som «not good enough».

Trekket fra Blinken beskrives som et forsøk på å hjelpe i gang forhandlingene rundt atomavtalen fra 2015, som har pågått i flere måneder. Avtalen skulle sikre verden garantier for at Iran ikke brukte det statlige atomprogrammet til å utvikle atomvåpen, men tidligere president Donald Trump valgte å trekke USA ut av avtalen i 2018.

Unntakene innebærer på kort sikt at utenlandske selskaper som jobber i Irans atomprogram ikke vil rammes av amerikanske sanksjoner.

– Vi har informert amerikanerne gjennom våre mellommenn at de burde vise deres velvilje i praksis. Velvilje i praksis innebærer at det burde skje håndfaste ting. Å lette på noen sanksjoner kan tolkes som velvilje, men det som skjer på papiret er ikke godt nok, sier Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian ifølge Bloomberg.

Han legger til at Iran ser frem til å motta politiske, lovmessige og økonomiske garantier fra USA.