Macron tror dialogen med Putin vil hindre krig

Macron tar i et intervju med Journal du Dimanche til orde for «en ny balanse» som vil beskytte europeiske stater, men også vise Russland respekt, ifølge BBC.

Macron, som drar til Moskva mandag, sa at Russlands mål egentlig ikke er militær konflikt med Ukraina, men heller en klargjøring av reglene med Nato og EU.

Macron har tatt på seg en meglerrolle etter at Russland plasserte omtrent 100.000 soldater langs grensen til Ukraina, noe som har skapt frykt i Vesten for at russerne planlegger en invasjon.

Russland avviser dette, men har levert en rekke krav til vestlige land, blant annet at Ukraina ikke skal bli vurdert som Nato-medlem. Kravene har blitt avvist.

Macron mener at hans dialog med Putin sannsynligvis vil være nok til å hindre at en militær konflikt bryter ut, og han tror Putin vil være åpen for å diskutere bredere spørsmål.

Samtidig advarer Macron mot å forvente at Russland tar ensidige grep for å trappe ned situasjonen, og Macron mener Russland har rett til å ta opp sine egne bekymringer.

– Vi må beskytte våre europeiske brødre ved å foreslå en ny balanse som er i stand til å bevare deres suverenitet og fred, sier Macron.

– Det må gjøres samtidig som vi respekterer Russland og forstår de nålevende traumene til dette store folket og denne store nasjonen, sier Macron ifølge BBC.

(NTB)