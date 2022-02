Brexit gir britiske bedrifter trøbbel

Regnskapskomiteen i Parlamentet, eller Public Accounts Committee (PAC), offentliggjorde onsdag en rapport om de økonomiske konsekvensene brexit har hatt for britisk næringsliv.

Der konkluderes det med at kostnadene har økt og handelen med EU har falt etter at Storbritannia forlot EU, ifølge BBC.

Den tverrpolitiske komiteen advarer om at situasjonen kan bli verre når nye importregler trer i kraft senere i år.

– Kun negativt

– Ett av de store brexit-løftene var å frigjøre britisk næringsliv slik at de skulle få rom til å maksimere sin produktivitet og bidra til økonomien, sier komitéleder Meg Hillier, som tilhører Labour.

– Men så langt er den eneste synlige effekten økte kostnader, papirarbeid og forsinkelser ved grensen, sier hun.

I rapporten går det fram at det er vanskelig å skille brexit-effektene fra konsekvensene av pandemien, men den klare konklusjonen er likevel at Storbritannias farvel til EUs indre marked og tollunion har hatt en effekt og at denne effekten har ført til økte belastninger for næringslivet

Komiteen legger til at regjeringen har en stor jobb foran seg for å lette byrden til de skadelidende bedriftene.

Optimistisk før brexit

Komiteens harde dom står i kontrast til det optimistiske bildet som brexit-tilhengere tegnet før folkeavstemningen i 2016, der et knapt flertall stemte for at Storbritannia skulle forlate EU. Blant dem som tegnet et rosenrødt bilde av livet utenfor EU, var statsminister Boris Johnson.

Siden Storbritannia formelt forlot EU i januar 2020 og avsluttet en overgangsperiode elleve måneder senere, har Johnson stått fast ved at brexit er en fordel for Storbritannia.

Blant annet har britene kunnet endre sin innvandringspolitikk og signere handelsavtaler med andre land på egen hånd.

Men Johnson ser ut til å ha kommet med en indirekte erkjennelse av at tilpasningen ikke bare er enkel. Tirsdag utnevnte han den fremtredende EU-skeptikeren Jacob Rees-Mogg til minister for brexit-muligheter og effektivisering, noe som trolig vil innebære en større innsats for å rette opp konsekvensene brexit har fått.

Lange køer

I år har vogntog på vei til havnebyen Dover blitt stående i 10 kilometer lange køer. Det er også meldt om kø på den franske siden av Den engelske kanal.

Forsinkelsene skyldes flere faktorer, blant annet at den britiske regjeringen skjerpet grensekontrollen i begynnelsen av januar.

Den parlamentariske komiteen beskriver regjeringens løfte om å skape den mest effektive grensen i verden innen 2025, som «optimistisk gitt dagens situasjon». I rapporten uttrykkes det dessuten bekymring for hva som vil skje når passasjertrafikken over grensen er tilbake til normale nivåer etter pandemien, og når systemene for grensepasseringer endres til sommeren.

Det britiske handelskammeret (BCC) sier at rapporten gjenspeiler opplevelsene til over 1.000 små og mellomstore bedrifter som driver handel med EU.

Handelskammeret ber om en stor innsats for å unngå forsinkelser i varetransporten i god tid før høsten.

(NTB)