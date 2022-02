Raymond Johansen: Oslo er klar for gjenåpning

Ifølge VG planlegger regjeringen en pressekonferanse om gjenåpning i slutten av denne uken. Av de få tiltakene som fortsatt gjelder, er den såkalte meteren og munnbindpåbud.

– Det er noen få tiltak igjen, men nå er sykefravær en større utfordring enn pandemien, sier Johansen til avisen.

Han sier at det høye sykefraværet kommer til å være det en liten stund til, men at de har kontroll. Han er klar på at meteren bør skrotes allerede denne uken.

– Jeg er i hvert fall veldig klar for å høre det. Vi får vente og se og krysse fingrene. Jeg tror folk er klare for siste gjenåpning, sier byrådslederen.

– Jeg tror det er vanskelig å forsvare at den ikke skal bort.

(NTB)