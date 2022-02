Stortinget utsetter lønnsøkning

– Jeg tror det blir en ny diskusjon når det forslaget kommer. Det er helt kurant, sier Harberg.

Reagerer på debatten

I debatten torsdag tok flere representanter fra Frp ordet for å advare mot den debatten som nå har oppstått om politikernes lønn.

– Det blir vanskelig å gå ut av huset her og smile. Det er trist, sier Frank Sve (Frp) til NTB.

Han beskylder spesielt Rødt for å slå politisk mynt på saken på en slik måte at det kan nøre opp under politikerforakt. Ifølge ham er det i dag blitt en belastning å være folkevalgt.

– Det blir bare tøffere og tøffere, sier Sve.

– Det er fritt fram for alle i Norge å bli politiker. Men i dag er det nesten ikke råd å rekruttere noen.

Også Harberg reagerer på det bildet som til tider tegnes av politikere, spesielt i kjølvannet av avsløringene knyttet til pendlerboliger og etterlønn.

– Det reagerer vi på, sier Harberg.

– Det er sørgelig at noens brudd på reglene gjøres om til at alle er sånn. For sånn er det ikke.

Alternative modeller

I diskusjonen er også alternative løsninger kommet opp.

Arbeiderpartiets forslag har vært å fryse godtgjørelsen for stortingsrepresentanter i påvente av konklusjonene til et regjeringsoppnevnt utvalg for lederlønninger i staten og et stortingsoppnevnt utvalg for representantordninger.

Samtidig har både SV og Rødt foreslått modeller hvor politikerne får et kronetillegg i stedet for et prosenttillegg. Det skal bidra til at politikerlønnen ikke øker mer i kroner og øre enn vanlige folks lønn.

Men de alternative modellene ble nedstemt.

– Jeg syns det er skuffende at stortingsflertallet freder sine egne ordninger nok en gang. Det viser bare at den ukulturen som har vært på Stortinget over lengre tid, fortsatt lever i beste velgående, sier Kristjansson.

SVs Ingrid Fiskaa sier partiet vil fortsette å kjempe for kronemodellen.

– Det jeg og SV er skuffet over, er at man ikke ser at det systemet vi har, legger opp til at forskjellene skal øke mer og mer, sier Fiskaa.

– Det flertallet nå egentlig sier, er at de bare skal utsette å øke godtgjørelsen.

