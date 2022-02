Goldman Sachs ser nå syv renteøkninger på 25 basispunkter i år, mot fem renteøkninger tidligere. Citi venter en renteøkning på 50 basispunkter neste måned og 25 basispunkter i mai, juni, september og desember.

James Bullard, Fed-sjef i St. Louis, støtter renteøkninger på til sammen et helt prosentpoeng frem til begynnelsen av juli som svar på nåværende inflasjon.

– Jeg skulle gjerne sett 100 poeng sikret innen 1. juli. Jeg var allerede mer haukete, men jeg har hevet forventningene mine dramatisk til hva jeg mener komiteen bør gjøre, sa han. James Bullard stemmer i FOMC i år.

Fed-sjefen i Richmond, Tom Barkin, sa torsdag kveld at han er «konseptuelt» åpen for å heve renten i et uvanlig stort 50-punktssteg, men han ser ikke noe behov for det nå, melder Reuters.

Sentralbanksjef i Den europeiske sentralbanken (ECB), Christine Lagarde, sier på sin side i et intervju med Redaktionsnetzwerk Deutschland at dersom ECB fremskynder en pengepolitisk innstramming, vil det skade den økonomiske oppgangen etter pandemien, og at en høyere styringsrente ikke ville løse noen av de nåværende problemene.

– Tvert imot: Hvis vi handler for raskt nå, kan oppgangen i økonomiene våre bli betydelig svakere og arbeidsplasser truet, sier hun.

TDN Direkt