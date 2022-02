Regjeringen vil kompensere ved reversering

– Disse kostnadene skal ikke gå ut over tjenestene til innbyggerne, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han sier at de med kompensasjonsordningen nå rydder opp etter Solberg-regjeringens tvangsbruk. Kostnader som er direkte knyttet til delingen, kan bli dekket, men regjeringen vil ikke dekke utgifter som kan unngås.

– Jeg forventer at fylkeskommuner og kommuner er nøkterne i sine søknader sier Gram.

– Sløsing

Erna Solbergs parti Høyre mener dette vil føre til at kostnadene til oppdeling av kommuner og fylker vil måtte hentes fra andre utgiftsposter.

– Nå må Ap tenke på hva som er best for innbyggerne. Dette vil ende opp med at Viken må ta penger ut fra fylkesveier, videregående skole og kollektivtransporten for å betale en dyr og unødvendig reversering, sier kommunalpolitisk talsperson Mudassar Kapur til NTB.

Han mener reverseringen av den forrige regjeringens tvangssammenslåinger er sløsing med skattebetalernes penger.

– Jeg sier igjen til Arbeiderpartiet at det ikke er for sent å snu, sier Kapur.

Begrenset kompensasjon

Regjeringen opplyser at fylkeskommunene og kommunene vil kunne søke om å få dekket de direkte delingskostnadene, gruppert i følgende tre kostnadstyper:

* Prosjektledelse og prosjektorganisering.

* Nødvendige tilpasninger til IKT-systemer.

* Intern og ekstern informasjon om delingen.

– Foreløpig skisserte utgifter fra fylkeskommunene er høye. For at utgiftene kan holdes nede, forventer departementet at alle går kritisk gjennom behovene før de sender en søknad, sier Gram.

Det er staten som til slutt tar avgjørelsen om endelig kostnadsdekning.

(©NTB)