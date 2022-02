Loven som krever at alle eposter, brev og andre arbeidsdokumenter blir overlatt nasjonalarkivet, heter Presidential Records Act (PRA) og stammer fra 1978. Den kom på plass i kjølvannet av Watergate-skandalen.

Trump avviser

Trump selv nekter for å ha gjort noe galt. I en uttalelse torsdag sier han at hans forhold til nasjonalarkivet er uten konflikter og skjer på «svært vennlig basis».

– Medienes karakterisering av mitt forhold til nasjonalarkivet er falske nyheter. Det var helt motsatt! Det var en stor ære å jobbe med arkivet for å bidra til at Trumps arv blir bevart, skriver han.

Torsdag kom imidlertid nye påstander frem. I en ny bok hevdes det at et toalett i Det hvite hus gikk tett etter forsøk på å skylle ned papirer, melder Axios.

– Staben i boligen i Det hvite hus fant fra tid til annen bunker med trykt papir som tettet et toalett – og mente at presidenten hadde skylt ned papirbiter, ifølge et utdrag fra boken «Confidence Man» skrevet av New York Times-journalisten Maggie Haberman.

Boken er delvis basert på Habermans intervjuer med Trump etter at han gikk av som president. Der går det blant annet fram at Trump har fortalt folk rundt seg at han fortsatt har kontakt med Kim Jong-un.

Trump avviser også historien om dokumentene som skal ha blitt kastet i do.

– En annen usann historie, at jeg skylte dokumenter ned i do i Det hvite hus. Det er kategorisk usant og ganske enkelt funnet på av en reporter som vil ha publisitet for en bok som stort sett er diktet opp, skriver han.

Kongressgransking

Habermans bok skal lanseres 4. oktober. New York Times-veteranen har fulgt Trump i et tiår og har hatt tilgang til en rekke personer i eiendomsmagnatens indre krets.

Kontroversen rundt Trumps dokumenter har skutt fart i Kongressen, der en spesialkomité nå etterforsker Trump-støttespillernes storming av Kongressen 6. januar og i den forbindelse strever med å få tilgang til ekspresidentens arkivmateriale.

Kontroll- og reformkomiteen i Representantenes hus kunngjorde torsdag at den setter i gang en egen etterforskning av behandlingen av dokumentene som ble fjernet.

– Jeg er dypt bekymret. Jeg er også bekymret over de nylige meldingene om at president Trump flere ganger forsøkte å ødelegge offisielle presidentdokumenter, noe som i så fall utgjør nye, alvorlige overtredelser, sier komiteens leder, demokraten Carolyn Maloney.

(NTB)