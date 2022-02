Disse skiltene vil koste rundt 1 million kroner

Statens vegvesen anslår at det vil koste rundt 5.000 kroner å bytte ut ett skilt, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Den totale summen på 1 million er det Viken fylkeskommune som har kommet fram til. Den inkluderer hvor mye det vil koste å ta ned Viken-skiltene i alle de tre fylkene, sette opp nye og lage ny fundamentering der det er behov for dette.

I Østfold-fylke må det også lages nye skilt fordi de fleste gamle har havnet på museum, hos privatpersoner og bedrifter, eller blitt destruert.

Det ligger an til flertall for å oppløse Viken etter at Arbeiderpartiet ga grønt lys for oppløsning tidligere i februar. Den endelige avgjørelsen tas i fylkestinget 24. februar.

(NTB)