Regnefeil kan ha ført til kostnadssprekk på 267 millioner på bybanen i Bergen

Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen kan bli 267 millioner kroner dyrere enn ventet, viser en redegjørelse Vestland fylkeskommune har oversendt politikerne i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet, skriver Bergens Tidende.

Noen av beregningene var feil allerede da utbyggingen ble vedtatt av Stortinget i 2018.

– 170 millioner av avviket skyldes at prisstigningen i markedet var høyere enn det stortingsproposisjonen la til grunn. Dermed ble det på en måte bevilget for lite penger, sier Håkon Rasmussen, direktør for mobilitet og kollektivtransport i Vestland.

I tillegg har noen av kostnadene i prosjektet økt underveis.

Rasmussen sier at tallene er basert på prognoser, og at de ikke vet det faktiske resultatet før om rundt et år.

Det blir trolig bompenger fra bilistene som vil måtte dekke inn de økte kostnadene. 267 millioner kroner tilsvarer drøyt tre måneders inntekter fra bompengeringen.

