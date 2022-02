Listhaug krever milliard-hjelpepakke før lønnsoppgjøret

– Vi foreslår at staten bidrar til å dempe lønnsveksten gjennom å sette ned avgiftene på drivstoff, mat og strøm, sier Listhaug til NRK.

Lave renter under pandemien har dratt prisene på dagligvarer og drivstoff opp, og en varslet renteøkning utover året kan gjøre livet vanskeligere for de som sitter med lån. I tillegg har konflikt i Europa og gassmangel bidratt til rekordhøye strømpriser, som reduserer lønnstakeres kjøpekraft.

Arbeidstakersiden har varslet krav om kjøpekraftsøkning i årets oppgjør, mens NHO-sjef Ole Erik Almlid har advart mot en lønnsspiral som gir næringslivet enda høyere utgifter.

Redusert matmoms og strømstøtte

Frp-lederen kommer onsdag med forslag i Stortinget om å bidra til å dempe lønnsveksten gjennom redusert matmoms, forlenget strømstøtte med makspris og reduserte drivstoffavgifter.

– Det kommer til å ramme bedriftene knallhardt hvis lønnsoppgjøret blir så høyt som det ser ut til, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag at han ikke vil blande seg inn i lønnsoppgjøret, og la til at det er tradisjon for at partene i arbeidslivet løser dette mellom seg.

Støtte fra Rødt

Rødts Mimir Kristjansson sier hans parti har foreslått akkurat det samme som Listhaug tidligere.

De støtter forslaget fra Frp-lederen.

– Dette er en ekstraordinær situasjon som krever helt ekstraordinære grep. Hvis ikke politikerne foretar seg noe, vil resultatet enten bli reallønnsnedgang eller bedriftsdød. Folk flest trenger mer i lønningsposen for å betale strømregninga, uten at bedriftene nødvendigvis har de pengene å avse, sier Kristjansson i en epost til NTB.

Han sier dagens situasjon ikke går opp.

– Bedrifter flest har ikke fått noen som helst strømkompensasjon så langt. De sitter på strømregninger langt utover det vanlige. På toppen av dette møter de nå rettferdige, men høye lønnskrav fra folk som sliter med økonomien. Det går ikke opp, og da er det tafatt av regjeringen å gjemme seg bak at man ikke skal blande seg inn i lønnsoppgjøret. Dette er en politisk skapt krise, som må løses politisk.

(NTB)