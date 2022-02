Samtlige er innstilt for en periode på ett år, altså fram til landsmøtet i 2023. Innstillingen behandles på landsmøtet på Gardermoen 2. og 3. april.

Asheim letter ikke på sløret

Asheim understreket at han tar ett skritt av gangen. Han vil ikke røpe om han har ambisjoner om å overta som partileder på sikt.

– Nå er jeg akkurat blitt innstilt som første nestleder i Høyre. Det oppleves som mer enn nok, den oppgaven jeg forhåpentligvis får på landsmøtet, sier Asheim.

Når man har sagt ja til å stille til en posisjon, blir det feil å straks begynne å tenke på neste posisjon, påpeker han på spørsmål om hvorfor han ikke kan være mer åpen om sine tanker om framtiden.

– Det er klart at det blir en helt annen diskusjon som vil komme i det øyeblikket Erna Solberg takker nei til gjenvalg, sier han.

Ingen plass for Søreide

Det har vært knyttet interesse om tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide ville bli innstilt på en plass i partiets arbeidsutvalg, etter at TV 2 meldte at dette kunne være aktuelt. Utvalget utgjør Høyres ledelse, bestående av partileder, de to nestlederne, lederne for Høyres kvinneforum og Unge Høyre, samt to andre personer som velges av landsmøtet.

En plass i arbeidsutvalget kunne være et signal om at Søreide ville kunne være aktuell som partileder etter Solberg, selv om hun takket nei til å stille som nestlederkandidat.

Furre bekrefter at Søreide var interessert i denne plassen.

– Ine har stilt seg til disposisjon for å bidra, men det er ikke slik at hun har argumentert for at hun burde ha plassen i arbeidsutvalget, sier han.

Valgkomiteens leder viser til at det har vært tradisjon for plassen går til en representant som har bakgrunn fra kommune- eller regionpolitikken.

– Så tenker vi at Ine ikke trenger en plass i arbeidsutvalget for å ha en sterk posisjon innad og utad for Høyre, sier han.

I tillegg til Solberg, Bru og Asheim innstiller valgkomiteen på at Helge Orten og Guro Angell Gimse gjenvelges til arbeidsutvalget, og at Anne Berit Figenschau tar den siste plassen.

