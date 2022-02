Ukraina – konflikten som ikke vil ta slutt

I en avhandling sist sommer, med tittelen «Den historiske enheten mellom russere og ukrainere», argumenterer den russiske presidenten med at oppdelingen av Russland, Ukraina og Hviterussland i separate stater er kunstig, delvis et resultat av politiske feil begått under sovjettiden, delvis drevet av «et anti-russisk prosjekt» støttet av USA.

Natos utvidelse

Putin har med økende frustrasjon sett hvordan gamle allierte har vendt Moskva ryggen og blitt Nato-medlemmer – Polen, Ungarn og Tsjekkia i 1999, Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania og Slovakia i 2004.

Warszawapaktlandene, som tidligere utgjorde en Moskva-kontrollert buffersone mot Vesten, kontrolleres nå i stedet av Nato og framstår i Putins øyne som framskutte baser, ikke buffersone.

Russland hevder også at Natos utvidelse østover er løftebrudd og hevder at de fikk forsikringer da Berlinmuren falt og Moskva godtok tysk gjenforening. USA nekter for at slike løfter ble gitt.

Maktdemonstrasjon

Vel vitende om at dagens ukrainske ledelse ønsker Nato-medlemskap, har Putin gjort det klart at grensen går der.

Ingen tror rett nok på snarlig Nato-medlemskap for Ukraina, men Putin får ingen garantier om at så aldri skjer. Dette vet han og har derfor posisjonert seg, både på Krim-halvøya og ved å støtte separatistene som i 2014 tok kontroll over de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Ved å holde øvelser og stasjonere store styrker nær grensa til Ukraina, og ved å delta i en stor militærøvelse i Hviterussland, har han den siste tiden trappet opp konflikten ytterligere og med tydelighet markert at Ukraina er å anse som Russlands bakgård.

Gjennom maktdemonstrasjonene håper Putin tilsynelatende å skremme Nato fra å utplassere flere våpensystemer og styrker hos medlemslandene i øst, i alle fall til å forhandle med Kreml om omfanget av styrkenærvær.

Minsk-avtalene

Putin håper også å tvinge Ukraina til å etterleve Minsk-avtalene fra 2015, som Tyskland og Frankrike var med på å forhandle fram.

Den andre Minsk-avtalen ga Ukrainas nasjonalforsamling en frist på 30 dager til å i gi de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina særstatus og en stor grad av selvstyre, noe som aldri har skjedd.

Den russiske nasjonalforsamlingen ba nylig Putin om å anerkjenne Donetsk og Luhansk som selvstendige stater, noe som ga ham et nytt pressmiddel til bruk mot Ukraina og Vesten.

Gjør han dette, vil Russland kunne etablere militære baser der. Lykkes han derimot med å tvinge Ukraina til å etterleve Minsk-avtalen og gi Donetsk og Luhansk særstatus i en ukrainsk føderasjon, vil Kreml gjennom sine nære bånd med separatistene i realiteten sikre seg vetorett over Ukrainas framtidige sikkerhets- og utenrikspolitikk.

