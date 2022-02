Vesten samles om sanksjoner mot Russland

EUs utenriksministre var samlet i Brussel tirsdag, mens den britiske utenriksministeren Liz Truss kunngjorde sanksjoner i London. USAs president Joe Biden kunngjorde de amerikanske sanksjonene i en tale fra Det hvite hus.

En vestlig tjenestemann opplyser til NTB at USA, EU og Storbritannia har koordinert tiltakene.

Bakgrunnen for sanksjonene er at Russland har besluttet å anerkjenne de to regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater og sendt soldater dit.

Tirsdag ga også den russiske nasjonalforsamlingen grønt lys til at den russiske hæren kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser. Det skjedde på forespørsel fra president Vladimir Putin.

Første trinn

Biden omtalte de russiske stegene som starten på en russisk invasjon av Ukraina, og gikk hardt ut mot Putin.

– Hvem i Herrens navn tror Putin gir ham rett til å erklære nye såkalte land på territorium som tilhører hans naboer? Dette er et grovt brudd på folkeretten og krever et kraftig svar fra det internasjonale samfunnet.

Russlands anerkjennelse gjelder både de områdene av Luhansk og Donetsk som i dag kontrolleres av russiskvennlige separatister, og områder som kontrolleres av ukrainske regjeringsstyrker.

Både Biden og EU-ledere understreker at sanksjonene som nå er kunngjort, er første trinn, og at de kan skjerpes hvis situasjonen eskalerer.

Tidligere på dagen ble det kjent at regjeringen i Tyskland stanser prosessen med å godkjenne rørledningen Nord Stream 2, som skulle fraktet mer russisk gass til Europa.

Banker og folkevalgte

De amerikanske straffetiltakene er rettet mot to finansinstitusjoner, det statlige russiske utviklingsselskapet VEB og deres militære bank. Moskvas tilgang til vestlig finansiering og russiske eliter og deres familier skal også rammes, ifølge Biden.