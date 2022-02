Støre søker strategisk partnerskap med EU

* karbonfritt aluminium

* sirkulærøkonomi

Støres håp er en felles nordisk tilnærming på disse områdene.

– Der har ikke EU noen bedre partner enn de nordiske landene. Og det er der også Norge bør være, sier han.

Statsministeren mener initiativet er blitt godt mottatt på europeisk side.

– I tillegg til at vi er hyggelige folk, så tror jeg det er fordi vi faktisk har noe å bidra med.

Innenfor og utenfor

Men planen springer også ut av en bekymring. De siste årene er det nemlig blitt større forskjell på å være med i EU og på å være utenfor, som Norge, påpeker Eide. Håpet er at et strategisk samarbeid skal sørge for at Norge ikke havner på utsiden på områder der regjeringen mener det er viktig å være innenfor.

– Det handler om å lage en litt mer strategisk ramme rundt det, der vi er på innsiden av det «vi»-et som EU snakker om når de snakker om vi i Europa, sier klima- og miljøministeren til NTB.

Ifølge ham har EUs medlemsland de siste årene vist at de er mer villige enn før til å prioritere egne bedrifter og lukke døra for utenforland som Norge.

– Det kan man mene mye om, sier Eide.

– Men det er et faktum at det er den veien det går. Da må vi i større grad tenke på hva det betyr for oss i Norge. Vi er dypt integrert, men ikke helt med i den europeiske økonomien.

Protokoll 31

Nøyaktig hvordan samarbeidet med EU skal forankres, er fortsatt på tankestadiet. Men Eide ser for seg noe à la samarbeidet som ble inngått om klimakutt utenfor kvotesektoren. Dette ble lagt inn i EØS-avtalens protokoll 31, som er en ordning for frivillig samarbeid med EU.

Han er likevel klar på at partnerskapet skal festes til papir.

Støre mener for sin del at det juridiske aspektet ikke bør overdrives.

– Det er ikke snakk om å avgi suverenitet eller knytte seg til noe vi ikke har full kontroll over, sier han.

– Men det er en viljeserklæring som er godt mottatt.

