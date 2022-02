Flere land besvarer Russlands aggresjon med sanksjoner

Bakgrunnen for sanksjonene er at Russlands president Vladimir Putin har besluttet å anerkjenne de to regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater og sendt soldater dit.

Tirsdag ga også den russiske nasjonalforsamlingen, på forespørsel fra Putin, grønt lys til at den russiske hæren kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Ferske satellittbilder fra det amerikanske selskapet Maxar Technologies viser også det som synes å være ny utstasjonering av mer enn 100 militærkjøretøy sør i Hviterussland, mot grensa til Ukraina. I tillegg kan man se det som ser ut til å være mange telt.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea åpner for uro i aksjemarkedet og høyere olje- og gasspriser på kort sikt, men tror ikke Ukraina-konflikten vil prege børsene lengre frem.

Canada fulgte etter

Sanksjonene som er varslet, er innrettet for å ramme russiske oligarker og andre eliter og banker, og de skal hindre tilgang til vestlig finansiering.

Etter koordinerte tiltak fra EU, Storbritannia og USA tirsdag, og hard fordømmelse fra statslederne og EU-toppene, fulgte Canadas statsminister Justin Trudeau opp tirsdag kveld lokal tid.

Trudeau kalte Russlands handlinger i Ukraina for en invasjon, og sa at Canada sammen med allierte vil ta steg for å isolere Russland økonomisk. Han varslet samtidig at canadierne vil sende opptil 460 soldater for å styrke Natos tilstedeværelse i øst.

De vestlige landene har vært tydelige på at sanksjonene bare er en første runde, og at de vil strammes til om Russland fortsetter å eskalere situasjonen.

– Invasjonen har begynt

Senere fulgte både Japan og Australia etter.

I Japan blir russiske obligasjonslån forbudt, mens visse russere får sine verdier i Japan fryst. Tiltakene kan trappes opp om situasjonen i Ukraina spisser seg ytterligere til, advarte statsminister Fumio Kishida.

Australias statsminister Scott Morrison sa at russerne oppførte seg som skurker og bøller da han la fram sitt lands sanksjoner mot Moskva. Ifølge ham vil det bli innført målrettede innreiserestriksjoner og økonomiske sanksjoner mot personer i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, samt bredere sanksjoner mot de ukrainske utbryterregionene Donetsk og Luhansk.

– Invasjonen av Ukraina har i praksis allerede begynt. Denne invasjonen er uberettiget, uhjemlet, uprovosert og uakseptabel, sa Morrison.

Russisk ro

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ga tirsdag uttrykk for at han ikke var særlig bekymret for sanksjonene som var varslet.

– Våre europeiske, amerikanske og britiske kollegaer vil ikke roe seg ned før de har brukt alle sine muligheter til å straffe Russland. De truer oss allerede med alle slags forskjellige sanksjoner, sa Lavrov, ifølge Reuters.

Sanksjonene vil til syvende og sist slå tilbake på dem som innfører dem, heter det fra russisk hold.

De vil «skade de globale finans- og energimarkedene», skriver russernes ambassadør til USA på Facebook, og legger til at vanlige amerikanere vil «føle konsekvensene av økte priser».

