Sanksjonene begynner å hagle over Russland etter at president Vladimir Putin mandag kveld anerkjente utbryterregionene Donetsk og Luhansk som selvstendige stater.

Tirsdag innførte Storbritannia sanksjoner mot fem russiske banker og tre rike enkeltpersoner. Chelsea-eier Roman Abramovich er ikke blant disse, men er fortsatt i faresonen hvis Ukraina-situasjonen skulle eskalere ytterligere.

– Vi har flere personer på listen

Iallfall vil den britiske utenriksministeren Liz Truss ikke utelukke at han er et sanksjonsmål. Under et intervju med Sky News avslo hun tre ganger å benekte dette.

– Vi har flere personer på listen, og som vi er klare for å sanksjonere. Vi utelukker ingen. Folk kan være sikre på at vi har flere personer å sikte oss inn mot ved en eventuell fullskala invasjon av Ukraina, sa hun til slutt.

UTELUKKER INGEN: Storbritannias utenriksminister Liz Truss. Foto: NTB

Tirsdag navnga statsminister Boris Johnson Abramovich feilaktig som en av tre personene som allerede er sanksjonert, noe som senere ble korrigert av Johnsons talsmann.

55-årige Abramovich skal ifølge Bloomberg være god for mer enn 15 milliarder dollar, og gjorde Chelsea til en stormakt i fotballen da han overtok eierskapet i 2003.

Ukrainske sivile kan bære våpen

Onsdag varslet statsministeren i Parlamentet at Storbritannia vil stanse russiske selskaper i å kunne betale og ta betalt i britiske pund og dollar. Ifølge Reuters vil britene også sette stopp for Russlands muligheter til å selge obligasjoner i London.

Johnson opplyste også om at Storbritannia snart vil trappe opp sin militære bistand til Ukraina, blant annet i form av defensive våpen.

Etter mandagens anerkjennelse av Donetsk og Luhansk har den russiske nasjonalforsamlingen, på forespørsel fra Putin, gitt grønt lys til at den russiske hæren kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Og onsdag melder blant andre Sky News at Ukrainas parlament har stemt over ukrainernes rett til selvforsvar, og godkjent at sivile kan bære våpen.