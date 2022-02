– President Putin har utløst krig på vårt europeiske kontinent. Utallige missiler og bomber har regnet ned over en helt uskyldig befolkning, sa Johnson i en TV-tale til det britiske folk.

Han sier at Storbritannia og Vesten vil iverksette en massiv sanksjonspakke med det formål å skade russisk økonomi.

– Ukraina er et land som i flere tiår har hatt frihet, demokrati og retten til å velge sin egen skjebne. Vi, og verden, kan ikke tillate at den friheten bare blir utslettet. Vi kan ikke og vil ikke se den andre veien, slo Johnson fast.

Johnson referer også til Russlands president Vladimir Putin som en diktator.

– For alle hans bomber, stridsvogner og missiler tror jeg ikke at den russiske diktatoren noen gang vil undertrykke ukrainernes nasjonalfølelse og deres lidenskapelige tro på at landet deres skal være fritt, sa den britiske statsministeren.

Han lovet også britene at hans regjering vil gjøre alt de kan for å sørge for at Storbritannia er trygt framover, i lys av truslene fra Putin mot dem som står sammen med Ukraina.

(NTB)