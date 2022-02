– Russland har påtatt seg enormt ansvar ved å gå til militært angrep på et naboland i Europa. Det er klart det får konsekvenser for Russlands forhold til alle land, sa Støre på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Støre påpekte at både Norge og Russland har et ansvar for å ivareta naboforholdet sitt, men understrekte at Norge vil komme med tydelige markeringer overfor Russland.

– Norge vil slutte seg sanksjonene som nå diskuteres med europeiske partnere som en reaksjon, sa Støre.

EUs medlemsland skal diskutere ytterligere sanksjoner mot Russland på et hastemøte torsdag, som følge av angrepet på Ukraina.

Stats- og regjeringssjefene i EU sier de vil innføre sanksjoner som får massive og alvorlige konsekvenser for Russland.

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands militære aggresjon mot Ukraina. Gjennom uprovoserte og uberettigede militære handlinger bryter Russland folkeretten og undergraver europeisk og global sikkerhet og stabilitet, skriver medlemmene av Det europeiske råd i en felles uttalelse torsdag.

