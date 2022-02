Kreml advarer Vesten mot et nytt jernteppe

– Et land som Russland kan ikke holdes bak et jernteppe, sier Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.

Det er blitt innført en rekke sanksjoner mot Russland etter angrepet på Ukraina. Peskov sier at Russland vil vurdere nøye hvordan de skal svare på sanksjonene.

– Så klart har vi problemer med flere land. Men på en eller annen måte har vi hatt problemer med de landene før også, sier Peskov.

(NTB)