Slik blir EUs sanksjonspakke

Det har flere årsaker, forklarer en EU-diplomat som uttaler seg på betingelse av anonymitet. Det ene er at utestengelse av Russland fra Swift også vil få negative konsekvenser for flere EU-land. Det andre er at det er uenighet om hvor effektivt et slikt tiltak vil være.

– Det betyr ikke at Swift er utelukket, sier diplomatkilden.

– Men akkurat nå ses ikke Swift på som noe som ville hatt stor effekt.

Vil ramme oligarker

Ifølge diplomatkilden er det likevel klart at den russiske banksektoren vil bli hardt rammet av den pakken EU-landene nå er enige om.

Kilden sier det også vil bli innført tiltak som vil gjøre det vanskelig for industrien å få tak i reservedeler, noe som på sikt kan bli lammende for russisk produksjon.

Samtidig legger EU opp til å listeføre oligarker og andre sentrale personer i kretsen rundt Kreml og Russlands president Vladimir Putin.

Disse personene kan blant annet bli ilagt innreiseforbud.

Sanksjonslistene kan også bli utvidet på et senere tidspunkt, i tillegg til at EU har begynt å jobbe med et separat sett med sanksjoner rettet mot Hviterussland.

Russland vil svare

Russland gjør det for sin del klart at landet kommer til å svare på «uvennlige» skritt fra EU.

«I samsvar med gjensidighetsprinsippet, som er grunnleggende for folkeretten, vil vi treffe tøffe gjengjeldelsestiltak», skriver utenriksdepartementet i Moskva i en uttalelse torsdag.

Ifølge EU-diplomaten er dette som ventet.

– Vi forbereder oss på motsanksjoner. Vi forbereder oss på flyktninger. Vi forbereder oss på energisiden, og har gjort det i ukevis. Dette arbeidet pågår.

(NTB)