Zelenskyj advarer om at Kyiv kan falle snart

Ifølge nyhetsbyrået AP kan lyden av eksplosjoner og skyting høres stadig nærmere regjeringskvartalet.

Mens byens innbyggerne har søkt seg til tilfluktsrom og forbereder seg på en natt med luftangrep, snakket Zelenskyj med USAs president Joe Biden på telefonen fredag kveld.

I samtalen advarte han om at Kyiv snart kan komme til å falle, melder Sky News.

Britenes forsvarsetterretningssjef Jim Hockenhull sier at russerne rykker fram mot Kyiv langs to akser.

– Målet er å omringe hovedstaden, sikre kontroll over innbyggerne og få en regimeendring, sier Hockenhull og legger til at de russiske styrkene møter sterk motstand fra ukrainske styrker.

Angrep på kraftverk

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Twitter at det har vært fem eksplosjoner med tre til fem minutters mellomrom i nærheten av et varmekraftverk i Kyiv. Det meldes også om strømbrudd i byen.

– Uten å overdrive så er situasjonen nå svært truende for Kyiv, sier den tidligere verdensmesteren i tungvektsboksing, ifølge BBC.

Han føyer til at natten kommer til å bli «svært vanskelig».

BBC-korrespondent Lyse Doucet skriver på Twitter at det er avfyrt raketter mot Kyiv.

– Mer brutale angrep

Ukrainas ambassadør til USA sier ifølge Sky News at Russlands angrep på Ukraina har vært mer brutale fredag enn tidligere.

Ved 20-tiden lokal tid kunne det høres et kraftig smell i nærheten av Maidan-plassen i sentrum av Kyiv. Det var her tusenvis av demonstranter samlet seg i 2013 og 2014, protester som førte til at en mer vestligorientert regjering fikk makten i landet.

Zelenskyj befinner seg fortsatt i Kyiv, og fredag ble det publisert en video der han sammen med flere av landets fremste ledere lover å kjempe for Ukraina.

USA har advart om at Russlands ser på Zelenskyj som sitt fremste mål.

(NTB)