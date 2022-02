IMF har fra før et eksisterende hjelpeprogram med Ukraina til en verdi av 2,2 milliarder dollar, rundt 19,5 milliarder kroner.

Nå har Ukrainas regjering i tillegg bedt IMF om nødfinansiering, opplyste Georgieva fredag kveld.

Planen var at det eksisterende låneprogrammet skal avsluttes i juni, men Georgieva sier at IMF har en rekke verktøy til rådighet for å gi Ukraina hjelp.

(NTB)