Russland sensurerer medier som kaller Ukraina-krigen et angrep

Roskomnadzor viser til et krav fra påtalemyndigheten i Russland, og sier de har sendt ut varsler om behovet for å «begrense tilgangen til falsk informasjon» til mediene Moskvas Ekko, InoSMI, Mediazona, New Times, Dozhd, Svobodnaja Pressa, Novaja Gazeta, Journalist og Lenizdat.

– Hos disse mediene, under dekke av å være pålitelige meldinger, spres usann informasjon om beskytningen av ukrainske byer og sivile dødsfall i Ukraina som et resultat av handlinger fra den russiske hæren, samt påstander om at den pågående operasjonen er et angrep, en invasjon eller en krigserklæring, skriver Rozkomnador.

De skriver at ved manglende sletting av nevnte «falske opplysninger», vil tilgangen til disse mediene bli begrenset.

(NTB)