Ukrainas ambassadør forventer rask militærutstyr-avgjørelse fra Støre

– Ukraina ønsker den norske statsministerens kunngjøring om at Norge vurderer å sende militærutstyr til ukrainske styrker, velkommen. Dersom det gjennomføres, vil dette være en historisk avgjørelse for Norge tatt i riktig øyeblikk, sier ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk i en uttalelse sendt til NTB.

Han sier det ikke bare vil være et sterkt uttrykk for solidaritet med Ukraina, men også et veldig praktisk bidrag for å bistå Ukrainas «heroiske motstand».

– Det vil også sende nok et signal til Kreml om hvorfor deres avgjørelse om å invadere Ukraina var deres verste strategiske blemme, som må rettes opp umiddelbart, sier Jatsjuk.

Han sier at i lys av situasjonens alvorlighetsgrad, forventer Ukraina at relevante avgjørelser fra den norske regjeringen tas så raskt som mulig.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa lørdag til NRK at han vil vurdere om Norge skal sende militært utstyr til Ukraina. Det er ikke snakk om skarpe våpen, men annet militært utstyr som Ukraina kan ha bruk for, opplyste han.

– Vi vil gå gjennom de listene Ukraina har gitt oss av forsvarsmateriell de trenger, og vi vil se om det er noe Norge kan bidra med av det, sa Støre til NTB.

(NTB)