Melby: – Skuffet over at regjeringen ikke støtter Ukraina med våpen

– Når vi går til det drastiske steget og endrer norsk eksportkontrollpraksis, er det ingen grunn til å begrense seg til å bare eksportere B-materiell, sier Melby.

Søndag kunngjorde regjeringen at Norge slutter seg til EUs nye sanksjoner mot Russland. Det betyr blant annet at norsk luftrom blir stengt for russiske fly. I tillegg har regjeringen vedtatt å sende militært utstyr til Ukraina – i hovedsak hjelmer og beskyttelsesutstyr. Norge går dermed ikke inn for å selge eller donere våpen til Ukraina, slik Sverige og Danmark har gjort.

Søndag fikk Melby støtte fra et samlet landsstyre i Venstre til forslaget om at Norge også må kunne levere våpen til Ukraina. Tirsdag skal hun fremme et hasteforslag om dette i Stortinget, opplyser hun.

Venstre-lederen mener at regjeringens tiltak er gode, men ikke nok.

– Jeg var glad for å høre at regjeringen åpner for å støtte Ukraina med hjelmer og vester, men ukrainerne trenger også våpen for å forsvare friheten sin. Danmark og Sverige leverer våpen til Ukraina, da bør det være selvskrevet at Norge også gjør det, sier Venstre-lederen.

