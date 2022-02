Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa søndag at Norge vil sende militært beskyttelsesmateriell til Ukraina. Støre fremhevet at det ikke gjør Norge til part i krigen. Ukraina har bedt om våpen.

Flere europeiske land har besluttet å sende våpen. Det kan også Norge komme til å gjøre snart, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet i Politisk kvarter på NRK.

– Det er så definitivt til vurdering. Det var nye møter i går ettermiddag og kveld, og vi skal ha nye møter i dag. Vi har avtalt å handle raskt, men ikke forhaste oss, sier Petersson.

Han sier mandag morgen at vurderingen skal bli tatt i løpet av de nærmeste timene og dagene. Petersson påpeker at det er et linjeskifte i norsk politikk hvis Norge sender våpen til et land i krig.

Storbritannia ser ingen større atomendring

– Vi har sett på oppsettet deres. Det er ikke noen større endringer, sier Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace til radiostasjonen LBC.

Han sier han har forsikret den tolv år gamle sønnen sin om at det ikke blir atomkrig.

– Det jeg har sagt er at Vladimir Putin driver med retorikk, han vil distrahere oss fra alt som går galt i Ukraina, og minne oss på at Russland har atomvåpen, sier Wallace.

Han legger til at USA, Storbritannia og Frankrike alle har sine egne atomvåpen, og sier de har sørget for sikkerhet i mange tiår gjennom å virke avskrekkende.

– Jagerfly fra EU ankommer Ukraina

Jagerfly fra EU er på vei til Ukraina, ifølge seniorrådgiver Alexandre Krauss i EU-parlamentet. Flyene er del av våpenpakken som EU kunngjorde søndag.

– Flyene er i ukrainsk luftrom innen en time, skrev Krauss på Twitter søndag kveld.

Ukraina skal ha bedt om fly som de kjenner fra før, og ifølge eksperter er det trolig snakk om leveranser av den russiskproduserte modellen Mig-29, som fortsatt finnes i Polen, Slovakia og Bulgaria.

Bulgaria har dessuten flere fly av modellen Sukhoj Su-25, som det ukrainske flyvåpenet også kjenner.

Det forelå nærmere klokken 1 natt til mandag ingen bekreftelse på at flyene hadde ankommet Ukraina.

Tidligere søndag kveld kunngjorde EUs utenrikssjef Josep Borrell at EU skal levere våpen til en verdi av 450 millioner euro, nærmere 4,5 milliarder kroner, til Ukraina. Som del av pakken nevnte han jagerfly fra EU.

Hastemøte for EU-ministre

Den samme Borrell kaller samtidig inn EUs forsvarsministre til et hastemøte mandag.

I en Twitter-melding skriver Borrell at «de skal diskutere situasjonen på bakken i Ukraina i lys av Russlands uprovoserte angrep».

Diskusjonene vil dreie seg om hastebehov samt samordning av EUs hjelp, skriver han videre.