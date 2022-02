Utviklingsministeren: Vi må investere langt mer i klimatilpasning

– Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi trenger store og omgripende endringer over hele verden for å sikre en levelig klode, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

– Vi må kutte utslipp, og vi må følge anbefalingene om å investere langt mer i klimatilpasning i utviklingsland, fortsetter hun.

Pengene er en del av statsbudsjettet for 2022, men disponeringen blir kjent nå, får NTB opplyst.

Dyrere å forebygge

Tvinnereim trekker fram at for hver 100 dollar som utbetales i bistandsmidler, går under 50 cent til å redusere klimarisiko. Beregningen er gjort av FNs organ for katastrofereduksjon.

– Å gjenoppbygge er mye dyrere enn å forebygge – det gjør klimatilpasning og risikoreduksjon til en god investering. Regjeringen er godt i gang, og allerede i år øker vi midlene som går til å gjøre lokalsamfunn bedre i stand til å leve med mer og kraftigere ekstremvær, med cirka 550 millioner kroner. Det betyr at vi er i rute til å nå løftet om å tredoble innen 2026, sier utviklingsministeren.

Regjeringen har lovet å doble sin klimafinansiering – og innenfor dette tredoble midler til klimatilpasning de neste fire årene.

På reise i Afrika

Utviklingsministeren er for tiden på reise i Malawi og Sør-Afrika, og klimatilpasning og landbruk er blant hovedtemaene på reisen. I januar omkom flere titalls personer i Malawi på grunn av flom, og over 30.000 måtte forlate hjemmene sine. Matproduksjon blir mer utfordrende, understreker Tvinnereim.

– Jeg var nettopp på Svalbard. Der skjer klimaendringene raskere enn noe annet sted i verden. Her i Malawi hører jeg at bøndene har lengre tørkeperioder og at ekstremvær gir større ødeleggelser, sier hun.

Rammer fattige

Anne Beathe Tvinnereim sier at afrikanske land er minst skyld i de klimaendringene som nå gjør fattige småbrukere der er enda mer sårbare.

– Tiden løper fra oss, vi må handle nå for å vinne kampen for et mer levelig klima og mot fattigdom, sier Tvinnereim.

Pengene til klimatilpasning i budsjettet for 2022 går til grunnleggende tjenester som værvarsling, infrastruktur og klimasmart landbruk.

NTB