Tajik fikk pendlerleilighet – leide ut to leiligheter

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) forteller tirsdag kveld til Dagbladet at hun kjøpte to leiligheter i perioden 2006 til 2010 som hun leide ut.

– I perioden 2007 til 2010 eide jeg, helt og delvis, to andre leiligheter i Stavanger-området. Begge utleieforholdene er løpende gjort rede for til skattemyndighetene, sier Tajik.

Dette skjedde samtidig som hun hadde skattefri pendlerleilighet i Oslo, og fortalte Statsministerens kontor (SMK) at hun leide en leilighet i Sandnes. Hun erkjenner at hun valgte å bo hjemme hos foreldrene mens hun eide to andre leiligheter i området.

Ap-nestlederen sier hun kjøpte leilighetene med tanke på at hun skulle flytte ut fra foreldrene.

Tajik sier hun likevel hadde boutgifter i Rogaland og derfor hadde krav på pendlerleilighet i Oslo betalt av skattebetalerne. Disse utgiftene var hos hennes foreldre, men Nav-ministeren kan ikke dokumentere dette.

– Jeg forstår at det stilles spørsmål rundt alle forhold rundt tidsrommet for min bruk av pendlerbolig nå, og jeg vil gjerne bidra til å opplyse så godt jeg kan, sier hun til Dagbladet.

NTB