SV tilbake på ny måling – passert av Rødt

I målingen får Rødt en oppslutning på 8,9 prosent etter en oppgang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling. SV faller med 2,5 prosentpoeng til en oppslutning på 7,9 og blir lillebror på venstresiden.

SVs nedgang er den eneste som er utenfor feilmarginen i en ellers stabil måling.

– Kanskje skyldes dette at SV havner i skyggen av andre saker, kanskje skyldes det at Rødt har lyktes bedre i opposisjonsrollen. SV er tross alt tettere knyttet til regjeringen, sier Johannes Bergh, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning til NRK.

Høyre er fortsatt landets største parti tross en nedgang på 1,3 prosentpoeng til 24,9 prosent. Arbeiderpartiet går fram 2,6 prosentpoeng til 22,6 prosent.

Hele målingen: Rødt 8,9 (+0,6), SV 7,9 (-2,5), Ap 22,6 (+2,6), Sp 9,1 (+0,4), MDG 3,4 (+0,1), KrF 4,2 (+0,6), V 4,3 (+0,5), H 24,9 (-1,3), Frp 10,9 (-1,3).

Målingen er utført av Norstat mellom 22. og 28. februar. 956 personer er blitt spurt om partipreferanse og feilmarginen oppgis å være mellom 1,4 til 3,3 prosentpoeng.

Rødts vekst gjenspeiles også i Dagbladets februarmåling, der Rødt får 8,1 prosents oppslutning, det samme som SV. Sp ender på 8 prosent i den målingen.

