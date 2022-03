Økonomer: Sanksjonene mot Russland savner sidestykke

– Vi vet at dette rammer Russland. Om det rammer så mye at det fører fram til noe resultat, det vet vi ikke. En såret bjørn kan også være farlig. Spørsmålet nå er hvordan russerne vil reagere på dette, og hvilke mottiltak som kan komme.

Professor Janne Haaland Matlary sier til E24 at straffetiltakene kan ha uønsket effekt på vanlige russere. Hun betegner dette som urettferdig og farlig og noe som kan få russere til å slutte opp om landets ledelse.

– Kan bite tilbake

Amerikanske Juan Zarate mener også det er en mulighet for at sanksjonene samlet sett går for langt. Han tror Russland kan være mer villig til å «sette systemet i fare» hvis de føler seg isolert.

– Det kan være snakk om det finansielle systemet, cyber-krigføring eller andre tiltak som de kan iverksette. Så det er en fare. Russland kan bite tilbake, sier Zarate til NPR.

Han viser til at både stater og private selskaper bidrar til å kutte båndene til Russland og peker spesifikt på det norske oljefondet, som skal prøve å selge seg ut av alle investeringer i Russland.

David Wolff i det internasjonale advokatselskapet Crowell & Moring mener tempoet i innføringen av sanksjonene er unikt.

– Dette savner sidestykke, vi har aldri før sett koordinert handling på dette nivået så raskt, sier han til den amerikanske nettavisen The Hill.

Ingen full boikott

Selv om straffetiltakene er svært omfattende, er det fortsatt åpninger i den økonomiske beleiringen av Russland. Mange ikke-vestlige land har ikke innført sanksjoner, og EU fortsetter å importere russisk gass.

– Selv om dette er dramatiske tiltak, så er det ikke snakk om noen full handelsboikott av Russland, sa Nupi-forsker Arne Melchior nylig til NTB.

Han pekte på at Russland i den store sammenhengen er en liten handelsnasjon – med unntak av råvarer.

– De er store på olje, gass og korn. Europa er for eksempel svært avhengig av russisk gass, og eksporten av dette er foreløpig ikke rammet av sanksjonene, sa Melchior.

Russland har vært underlagt vestlige straffetiltak helt siden landet annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014. Russiske myndigheter har dermed hatt lang tid på å forberede seg på en innstramming.

