Hadia Tajik går av

Arbeidsminsiter Hadia Tajik (Ap) går. Det melder hun på dagens pressekonferanse.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av.

Hun sier at feil hun gjorde for 15 år siden skygger over den jobben hun gjør i regjering i dag.

– Daglig får jeg spørsmål av pressen for min bruk av pendlerbolig for 15 år siden. Det skjønner jeg. Jeg er lei meg for at det at jeg der har gjort feil har skuffet mange.

Tajik har vært under hardt press etter VGs avsløring av at hun hadde fått skattefritak for en pendlerbolig ved hjelp av en leiekontrakt for en hybel hos naboer av Tajiks foreldre.

Hun fikk dermed skattefritak i flere år, på tross av at hun aldri bodde i, brukte eller betalte leie for hybelen.

«Ekstraskatt»

Tajik fortalte tirsdag kveld til Dagbladet at hun kjøpte to leiligheter i perioden 2006 til 2010 som hun leide ut.

– I perioden 2007 til 2010 eide jeg, helt og delvis, to andre leiligheter i Stavanger-området. Begge utleieforholdene er løpende gjort rede for til skattemyndighetene, sier Tajik.

«Svindelen eller jukset ligger i at Hadia Tajik aldri bodde i denne leiligheten hun angivelig tegnet kontrakt for (eierne hadde vært naboer til Tajiks foreldre), og hun betalte aldri leie», skrev Trygve Hegnar på lederplass i Finansavisen like etter nyhetene ble kjent.

Det ble også kjent at hun har betalt inn «ekstra» skatt for årene 2006–2010 for å rydde opp i pendlerboligsaken, ifølge Tajiks Facebook-side.

«Kjernen blir da til slutt om Hadia Tajik vil betalte den såkalte ekstraskatten, som skulle være straffeskatt, erkjenner dokumentforfalskning ved leiekontrakten og skatteunndragelse ved at hun da ikke har hatt utgifter på hjemstedet hos familien. Disse såkalte utgiftene hjemme hos familien er inntil motsatt bevist en ren dekkoperasjon. Nixon kontra Tajik», skriver Hegnar i en ny leder.