Tidligere denne uken ble det kjent at kinesiske banker ikke ønsket å gjøre opp transaksjoner av russisk olje i frykt for selv å bli rammet av sanksjoner. Samtidig forbyr amerikanske myndigheter transaksjoner med den russiske sentralbanken, og det er utarbeidet en liste over russiske banker som utelukkes fra SWIFT.

Selv-sanksjonering

DNB Markets mener muligheten for ytterligere sanksjoner er til stede. Valutastrateg Magne Østnor skriver i en oppdatering at det har bidratt til en betydelig rekke med selv-sanksjoneringer, slik kinesiske banker besluttet i helgen.

«Vi hører om stadig flere selskaper som stanser handelen med Russland, trekker seg ut eller selger seg ut av russiske aktiva, enten i sympati med det ukrainske folket eller fordi man er bekymret for å havne i brudd med fremtidige sanksjoner. På denne måten forsterkes sanksjonene, og rammer russisk økonomi hardere enn det ellers ville ha gjort», skriver Østnor.

Olje- og gassprisene stiger

De mange tiltakene fører til at olje- og gassprisene stiger til nye høyder. Til tross for at det foreløpig ikke er sanksjoner på salg av russisk olje og gass, understreker strategen at landet har vanskeligheter med å få solgt oljen da selskaper som finansierer og frakter oljen er tilbakeholdne.

«Ifølge Bloomberg var selv ikke 18 dollar fatet rabatt i forhold til Brent nok til at oljehandelsselskapet Trafigura fikk tak i kjøpere. Dermed er mye av Russland produksjon på 5 millioner fat per dag ikke tilgjengelig i en situasjon der oljemarkedet allerede er stramt», skriver Østnor.

Torsdag formiddag omsettes et fat Nordsjøolje for 118,18 dollar, opp 3,1 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 115,52 dollar, opp 3,7 prosent.